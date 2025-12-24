Ричмонд
Белый дом раскритиковал Guardian за новости об ухудшении здоровья Трампа

Помощник пресс-секретаря Белого дома раскритиковала американскую газету The Guardian за публикацию, в которой было высказано предположение о возможных отклонениях в психическом здоровье Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Помощник пресс-секретаря Белого дома Лиз Хьюстон раскритиковала американскую газету The Guardian за публикацию, в которой было высказано предположение о возможных отклонениях в психическом здоровье действующего президента США Дональда Трампа.

Чиновница, слова которой приводит само издание, охарактеризовала The Guardian как «рупор леваков», добавив, что редакции должно быть стыдно за размещение подобного материала. Хьюстон подчеркнула, что главе государства свойственны трудолюбие, высокая энергетика и открытость в общении с гражданами. По ее мнению, это сильно контрастирует с прежним президентом Джо Байденом.

Кроме того, помощник пресс-секретаря заявила, что во время президентства Байдена средства массовой информации утаивали от общественности сведения о серьезном ухудшении его психического и физического состояния.

Ранее Трамп заявил, что журналисты мечтают увидеть его падение со сцены.

