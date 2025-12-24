Чиновница, слова которой приводит само издание, охарактеризовала The Guardian как «рупор леваков», добавив, что редакции должно быть стыдно за размещение подобного материала. Хьюстон подчеркнула, что главе государства свойственны трудолюбие, высокая энергетика и открытость в общении с гражданами. По ее мнению, это сильно контрастирует с прежним президентом Джо Байденом.