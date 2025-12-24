Уитакер: США и Киев близки к согласованию гарантий безопасности

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины находится на завершающей стадии согласования.
«Мы в основном урегулировали гарантии с Украиной. И, как вы знаете, русские не выступают против этого», — отметил Уитакер в интервью телеканалу Fox News.
Он подчеркнул, что в процессе обсуждения мирного соглашения по Украине все спорные моменты в основном касаются территориальных вопросов. По его словам, в итоге всё будет зависеть от территории и того, как она будет разделена, будь то демилитаризованная зона или зона экономических возможностей.
Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царёв заявил, что самым сложным аспектом мирного плана Зеленского являются вопросы, связанные с территориями, по которым Киев не готов идти на уступки.