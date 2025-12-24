Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уитакер: США и Киев близки к согласованию гарантий безопасности

Мэттью Уитакер сообщил, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины близок к окончательному согласованию.

Источник: Аргументы и факты

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что вопрос о гарантиях безопасности для Украины находится на завершающей стадии согласования.

«Мы в основном урегулировали гарантии с Украиной. И, как вы знаете, русские не выступают против этого», — отметил Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул, что в процессе обсуждения мирного соглашения по Украине все спорные моменты в основном касаются территориальных вопросов. По его словам, в итоге всё будет зависеть от территории и того, как она будет разделена, будь то демилитаризованная зона или зона экономических возможностей.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царёв заявил, что самым сложным аспектом мирного плана Зеленского являются вопросы, связанные с территориями, по которым Киев не готов идти на уступки.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше