Уитакер: США решили большую часть вопросов в украинском урегулировании

Соединенные Штаты подошли к разрешению конфликта на Украине ближе, чем когда-либо, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
«Мы решили большую часть вопросов. Так что мы приближаемся (к урегулированию. — Прим. ред.). Мы ближе, чем когда-либо», — сказал он в интервью Fox News.
Вашингтон верит, что мир на украинской территории точно возможен, подчеркнул Уитакер.
Ранее Уитакер заявил, что мяч в переговорах по Украине находится на стороне Российской Федерации. Он также сообщил, что участники переговоров ведут обсуждение четырёх документов, в том числе мирного плана, состоящего из 20 пунктов.
Напомним, встреча делегаций РФ и США состоялась в Майами 20−21 декабря. При этом в Кремле подчеркнули, что не будут раскрывать детали переговоров.