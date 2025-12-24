Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уитакер: США решили большую часть вопросов в украинском урегулировании

Вашингтон ближе к миру на Украине, чем когда-либо, сказал постпред США при НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты подошли к разрешению конфликта на Украине ближе, чем когда-либо, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Мы решили большую часть вопросов. Так что мы приближаемся (к урегулированию. — Прим. ред.). Мы ближе, чем когда-либо», — сказал он в интервью Fox News.

Вашингтон верит, что мир на украинской территории точно возможен, подчеркнул Уитакер.

Ранее Уитакер заявил, что мяч в переговорах по Украине находится на стороне Российской Федерации. Он также сообщил, что участники переговоров ведут обсуждение четырёх документов, в том числе мирного плана, состоящего из 20 пунктов.

Напомним, встреча делегаций РФ и США состоялась в Майами 20−21 декабря. При этом в Кремле подчеркнули, что не будут раскрывать детали переговоров.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше