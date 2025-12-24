Ричмонд
В США озвучили возможные сроки завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может завершиться в ближайшие 90 дней, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

Источник: Аргументы и факты

Конфликт на Украине может завершиться в ближайшие 90 дней, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Если он и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней», — сказал он в беседе с Fox News.

Он также отметил, что в процессе обсуждения мирного соглашения по Украине все спорные вопросы сводятся к территориальным вопросам.

Газета Washington Post писала, что Владимир Зеленский готов вывести ВСУ из Донбасса для организации демилитаризованной зоны.

