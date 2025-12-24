Глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал обращение к гражданам. В ходе речи он пожелал неназванному лицу «погибнуть». На это отреагировала депутат Госдумы Роза Чемерис в беседе с РИА Новости. Парламентарий заявила, что Зеленский потерял человеческий облик.
Депутат также отметила, что нелегитимный украинский лидер стал «крайне неуравновешенным». По ее мнению, он сотрясает воздух «пустыми угрозами».
«Делать подобное в светлый праздник Рождества не то что не по-христиански, а даже и не по-человечески. Да и свой человеческий образ этот персонаж давно утратил. Это загнанное в угол животное», — заявила Роза Чемерис.
Зеленский также перенес Рождество на 25-е декабря. Это сделано для того, чтобы праздник совпадал с католическим и протестантским, а не православным Рождеством.