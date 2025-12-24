В Кремле заявили о необходимости закрытых переговоров по Украине

В Кремле сохраняют позицию о том, что любые переговоры, направленные на урегулирование украинского конфликта, должны проводиться в закрытом, конфиденциальном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отказавшись комментировать публикацию агентства Bloomberg о возможных намерениях Москвы скорректировать совместный мирный план Украины и США.