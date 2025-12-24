Ричмонд
В Кремле заявили о необходимости закрытых переговоров по Украине

В Кремле сохраняют позицию о том, что любые переговоры, направленные на урегулирование украинского конфликта, должны проводиться в закрытом, конфиденциальном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отказавшись комментировать публикацию агентства Bloomberg о возможных намерениях Москвы скорректировать совместный мирный план Украины и США.

«Нет, здесь не будет комментариев. Мы по-прежнему считаем, что всё должно вестись в закрытом режиме», — приводит слова Пескова РБК.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский представил план из 20 пунктов, включающий вопросы безопасности, территориальной целостности, экономики и гуманитарной сферы. По данным Bloomberg, российская сторона рассматривает этот план лишь как возможную отправную точку для диалога, отмечая, что в нём отсутствуют положения, ключевые для Москвы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

