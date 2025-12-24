Половина мира скоро останется без послов США, заявили в сенате

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Половина мира вскоре останется без послов США, заявляют сенаторы-демократы из комитета по международным отношениям, раскритиковав американского президента Дональда Трампа за решение отозвать дипломатов из десятков государств.
Газета New York Post в понедельник сообщила, что администрация Трампа отзывает 48 послов из стран Азии, Африки, Восточной Европы, Центральной и Южной Америк. Агентство Ассошиэйтед Пресс в тот же день передало, что попавшие под отзыв дипломаты заняли свои посты при администрации американского экс-президента Джо Байдена.
«Вскоре половина мира останется без американского посла, поскольку президент Трамп отозвал со своих постов большое количество карьерных дипломатов», — говорится в сообщении законодателей в соцсети X.
Агентство Рейтер передает, что сенаторы также написали в среду письмо Трампу с призывом отменить отзыв послов. Десять законодателей, подписавших обращение, назвали решение администрации американского лидера «беспрецедентным шагом», добавив, что у Белого дома нет планов заменить дипломатов квалифицированными специалистами, уточняет агентство. В письме также отмечается, что из-за массового отзыва число вакантных постов глав дипломатических представительств США превысило 100, что составляет около половины всех посольств государства, заключает агентство.
«Китай, между тем, имеет послов во всех этих странах», — подчеркивают сенаторы.
Вместе с тем в госдепартаменте США называли отзыв американских послов стандартной процедурой.