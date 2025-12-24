Половина мира скоро останется без послов США, заявили в сенате

Агентство Рейтер передает, что сенаторы также написали в среду письмо Трампу с призывом отменить отзыв послов. Десять законодателей, подписавших обращение, назвали решение администрации американского лидера «беспрецедентным шагом», добавив, что у Белого дома нет планов заменить дипломатов квалифицированными специалистами, уточняет агентство. В письме также отмечается, что из-за массового отзыва число вакантных постов глав дипломатических представительств США превысило 100, что составляет около половины всех посольств государства, заключает агентство.