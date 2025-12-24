Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Половина мира скоро останется без послов США, заявили в сенате

Сенат: половина мира останется без послов США.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Половина мира вскоре останется без послов США, заявляют сенаторы-демократы из комитета по международным отношениям, раскритиковав американского президента Дональда Трампа за решение отозвать дипломатов из десятков государств.

Газета New York Post в понедельник сообщила, что администрация Трампа отзывает 48 послов из стран Азии, Африки, Восточной Европы, Центральной и Южной Америк. Агентство Ассошиэйтед Пресс в тот же день передало, что попавшие под отзыв дипломаты заняли свои посты при администрации американского экс-президента Джо Байдена.

«Вскоре половина мира останется без американского посла, поскольку президент Трамп отозвал со своих постов большое количество карьерных дипломатов», — говорится в сообщении законодателей в соцсети X.

Агентство Рейтер передает, что сенаторы также написали в среду письмо Трампу с призывом отменить отзыв послов. Десять законодателей, подписавших обращение, назвали решение администрации американского лидера «беспрецедентным шагом», добавив, что у Белого дома нет планов заменить дипломатов квалифицированными специалистами, уточняет агентство. В письме также отмечается, что из-за массового отзыва число вакантных постов глав дипломатических представительств США превысило 100, что составляет около половины всех посольств государства, заключает агентство.

«Китай, между тем, имеет послов во всех этих странах», — подчеркивают сенаторы.

Вместе с тем в госдепартаменте США называли отзыв американских послов стандартной процедурой.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше