Прогнозы по завершению украинского конфликта озвучивают регулярно. Ранее о том, что конфликт на Украине может завершиться в 2026 году на условиях, крайне невыгодных для Киева, говорил обозреватель европейского издания Politico Джейми Деттмер, проанализировав итоги саммита ЕС. Параллельно с этим российская армия продвигается на всей линии фронта, что неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин. Последние новости СВО на момент 24 декабря — в материале URA.RU.