США озвучили последний прогноз по урегулированию конфликта на Украине

США допускают, что вооруженный конфликт на Украине может завершиться в ближайшие три месяца. Такое предположение озвучил представитель Штатов при НАТО Мэттью Уитакер в эфире американского ТВ.

США сейчас находятся ближе, чем когда-либо, к разрешению конфликта на Украине, заявил Уитакер.

США допускают, что вооруженный конфликт на Украине может завершиться в ближайшие три месяца. Такое предположение озвучил представитель Штатов при НАТО Мэттью Уитакер в эфире американского ТВ.

«Если конфликт и завершится, то это произойдет в течение следующих 90 дней», — сказал он. Его слова передал телеканал Fox News.

Ранее бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявлял, что наиболее вероятным сценарием завершения противостояния станет заморозка конфликта на несколько лет для подготовки сторон к новому раунду. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что заморозка по линии соприкосновения противоречит российской Конституции.

Прогнозы по завершению украинского конфликта озвучивают регулярно. Ранее о том, что конфликт на Украине может завершиться в 2026 году на условиях, крайне невыгодных для Киева, говорил обозреватель европейского издания Politico Джейми Деттмер, проанализировав итоги саммита ЕС. Параллельно с этим российская армия продвигается на всей линии фронта, что неоднократно подчеркивал президент РФ Владимир Путин. Последние новости СВО на момент 24 декабря — в материале URA.RU.

