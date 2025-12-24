Ричмонд
Американский дипломат рассказал, когда ждать окончания конфликта на Украине: назван конкретный срок

Уитакер заявил, что украинский конфликт может быть решён в течение 90 дней.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты выступают за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. В настоящий момент продолжаются переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом по этому вопросу. По данным американского постпреда при НАТО Мэттью Уитакера, конфликт может завершиться в течение 90 дней. Так он заявил в беседе с Fox News.

Дипломат отметил, что не знает точно, удастся ли урегулировать конфликт за этот срок. Однако он наиболее вероятен, добавил американец.

«Если конфликт и закончится, то это будет сделано в течение следующих 90 дней», — сообщил Мэттью Уитакер.

Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что переговоры с Москвой и Киевом по мирному урегулированию проходят «нормально». Он уточнил, что этот процесс продолжается. По мнению Дональда Трампа, конфликт «должен прекратиться».

