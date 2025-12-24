Американский дипломат рассказал, когда ждать окончания конфликта на Украине: назван конкретный срок

Соединенные Штаты выступают за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. В настоящий момент продолжаются переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом по этому вопросу. По данным американского постпреда при НАТО Мэттью Уитакера, конфликт может завершиться в течение 90 дней. Так он заявил в беседе с Fox News.