Песков объяснил, почему Кремль не дает подробных комментариев о переговорах по Украине

Песков: РФ считает, что переговоры по Украине должны вестись в закрытом режиме.

Источник: Комсомольская правда

Кремль почти не комментирует ход переговоров по Украине. Москва продолжает настаивать на закрытом режиме дипломатического процесса урегулирования конфликта. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в диалоге с РБК.

Так представитель Кремля отреагировал на публикацию Bloomberg. Западное агентство сообщило, что Москва якобы планирует добиться изменения мирного плана США из 20 пунктов.

«Мы по-прежнему считаем, что все должно вестись в закрытом режиме», — поделился Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь также прокомментировал заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса. По словам американского чиновника, Штаты добились «прорыва» в переговорах по Украине. Однако Кремлю ничего об этом не известно, отметил Дмитрий Песков.

