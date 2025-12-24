Песков объяснил, почему Кремль не дает подробных комментариев о переговорах по Украине

Пресс-секретарь также прокомментировал заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса. По словам американского чиновника, Штаты добились «прорыва» в переговорах по Украине. Однако Кремлю ничего об этом не известно, отметил Дмитрий Песков.