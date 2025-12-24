Ричмонд
Суд Болгарии одобрил экстрадицию арестованного россиянина Сергея Ивина в США

Суд в Болгарии удовлетворил запрос американской стороны и постановил экстрадировать в США российского гражданина Сергея Ивина. Его защита уже заявила о намерении обжаловать это решение. Об этом сообщили РИА «Новости» в посольстве в Софии.

Источник: Life.ru

Суд одобрил экстрадицию по обеим статьям обвинения. Ивин и ещё один россиянин, Олег Ольшанский, были арестованы в Болгарии на прошлой неделе по запросу властей США, которые подозревают их в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Адвокат задержанного планирует подать апелляцию в ближайшее время.

Ранее суд принял решение об экстрадиции Ольшанского, чья защита намерена его обжаловать. Оба задержанных находятся в софийском СИЗО. Сотрудники российского консульства посещают арестованных, оказывают им поддержку и присутствуют на всех судебных заседаниях, поддерживая связь с ними и их адвокатами.

