Суд Болгарии одобрил экстрадицию арестованного россиянина Сергея Ивина в США

Суд одобрил экстрадицию по обеим статьям обвинения. Ивин и ещё один россиянин, Олег Ольшанский, были арестованы в Болгарии на прошлой неделе по запросу властей США, которые подозревают их в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Адвокат задержанного планирует подать апелляцию в ближайшее время.