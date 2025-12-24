Суд Болгарии одобрил экстрадицию арестованного россиянина Сергея Ивина в США

Суд одобрил экстрадицию по обеим статьям обвинения. Ивин и ещё один россиянин, Олег Ольшанский, были арестованы в Болгарии на прошлой неделе по запросу властей США, которые подозревают их в нарушении санкционного режима и отмывании денег. Адвокат задержанного планирует подать апелляцию в ближайшее время.
Ранее суд принял решение об экстрадиции Ольшанского, чья защита намерена его обжаловать. Оба задержанных находятся в софийском СИЗО. Сотрудники российского консульства посещают арестованных, оказывают им поддержку и присутствуют на всех судебных заседаниях, поддерживая связь с ними и их адвокатами.
