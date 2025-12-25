Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Тайване произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1

Эпицентр сейсмической активности находился в уезде Тайдун в 90 км к северо-востоку от портового города Гаосюн, очаг залегал на глубине 12 км.

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на юго-востоке Тайваня. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Центральное метеорологическое управление острова (CWA).

Эпицентр сейсмической активности находился в уезде Тайдун в 90 км к северо-востоку от портового города Гаосюн, очаг залегал на глубине 12 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало. -0-

Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
Читать дальше