На Тайване произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на юго-востоке Тайваня. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Центральное метеорологическое управление острова (CWA).
Эпицентр сейсмической активности находился в уезде Тайдун в 90 км к северо-востоку от портового города Гаосюн, очаг залегал на глубине 12 км.
Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало. -0-
Узнать больше по теме
Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.Читать дальше