Уитакер: Украинский кризис может быть урегулирован за следующие 90 дней

США подошли к урегулированию украинского конфликта ближе, чем раньше, заявил постоянный представитель страны при НАТО Мэттью Уитакер.

«Я думаю, что мы решили большую часть вопросов. Так что мы приближаемся [к урегулированию]. Мы ближе, чем когда-либо», — сказал он в эфире Fox News.

Уитакер добавил, что Вашингтон уверен — мир на Украине возможен. Если урегулирование наступит, то это случится в течение следующих 90 дней, указал постпред. По его мнению, прогресс стал реальным благодаря тому, что президентом США стал Дональд Трамп.

«Он способен привести обе стороны за стол переговоров, чтобы продолжить обсуждение. Давайте будем надеяться, что это продолжится и мы сможем решить эту проблему как можно скорее», — сказал политик.

Ранее в Кремле отреагировали на заявления американского дипломата о том, что «переговорный мяч» сейчас на стороне России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что США хорошо знают ключевые параметры российской позиции по урегулированию конфликта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

