Уитакер: Украинский кризис может быть урегулирован за следующие 90 дней

Уитакер добавил, что Вашингтон уверен — мир на Украине возможен. Если урегулирование наступит, то это случится в течение следующих 90 дней, указал постпред. По его мнению, прогресс стал реальным благодаря тому, что президентом США стал Дональд Трамп.