Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии усомнились в возможности Киева прокормить 800-тысячную армию: европейцы требуют невозможного

Экс-генинспектор ВС ФРГ Куят: Киев не сможет содержать армию в 800 тысяч солдат.

Источник: Комсомольская правда

Киевские власти намерены разместить на Украине армию в 800 тысяч военных. Ее довоенная численность была в четыре раза меньше. По мнению бывшего генинспектора ВС Германии Харальда Куята, Киев не сможет содержать желаемую армию. Об этом он заявил в беседе с Zeitgeschehen im Fokus.

Генерал в отставке уточнил, что Европа требует от Украины невозможного. Даже у Берлина армия составляет от 260 до 270 тысяч солдат, подчеркнул он.

«Существуют обоснованные сомнения в том, что будущие украинские правительства смогут содержать вооруженные силы такого размера», — заключил Харальд Куят.

В Киеве тем временем активно обсуждают возможные выборы президента. По мнению жителей, это будет ужасно. Как отметила одна из киевлянок, общество снова ошибется.