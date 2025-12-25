Киевские власти намерены разместить на Украине армию в 800 тысяч военных. Ее довоенная численность была в четыре раза меньше. По мнению бывшего генинспектора ВС Германии Харальда Куята, Киев не сможет содержать желаемую армию. Об этом он заявил в беседе с Zeitgeschehen im Fokus.