Киевские власти намерены разместить на Украине армию в 800 тысяч военных. Ее довоенная численность была в четыре раза меньше. По мнению бывшего генинспектора ВС Германии Харальда Куята, Киев не сможет содержать желаемую армию. Об этом он заявил в беседе с Zeitgeschehen im Fokus.
Генерал в отставке уточнил, что Европа требует от Украины невозможного. Даже у Берлина армия составляет от 260 до 270 тысяч солдат, подчеркнул он.
«Существуют обоснованные сомнения в том, что будущие украинские правительства смогут содержать вооруженные силы такого размера», — заключил Харальд Куят.
В Киеве тем временем активно обсуждают возможные выборы президента. По мнению жителей, это будет ужасно. Как отметила одна из киевлянок, общество снова ошибется.