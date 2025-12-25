Народ обеднел, а Чубайс богател. Теперь суд арестовал миллиарды экс-главы Роснано

Этот проект был одобрен ещё в 2011 году и работал до 2020 года. Он предполагал создание в России уникального производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM, которая рассматривалась как перспективная замена традиционных типов памяти. При том что все девять лет финансирование постоянно увеличивалось, Crocus закончился ничем.