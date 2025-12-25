Народ обеднел, а Чубайс богател. Теперь суд арестовал миллиарды экс-главы Роснано

Иск на 20 млрд: за что спросили с Чубайса?
Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета бывшего главы Роснано, ныне гражданина Израиля Анатолия Чубайса, а кроме него экс-министра экономики Якова Уринсона и ряда других бывших топ-менеджеров корпорации.
Сообщается, что арест введён в качестве обеспечительной меры по иску корпорации «Роснано» о взыскании почти 20 млрд рублей в качестве компенсации убытков с лиц, отвечавших за реализацию проекта Crocus.
Этот проект был одобрен ещё в 2011 году и работал до 2020 года. Он предполагал создание в России уникального производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM, которая рассматривалась как перспективная замена традиционных типов памяти. При том что все девять лет финансирование постоянно увеличивалось, Crocus закончился ничем.
— Весь объём инвестированных средств был израсходован не на достижение заявленных целей проекта, а на безвозвратное финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием. Решения о выделении средств на реализацию проекта и формах его финансирования принимались с нарушением нормативных актов и принципов разумного и добросовестного поведения. Ответчики, занимавшие ключевые роли в проекте, своими действиями причинили ущерб Роснано, чьей целью являлась реализация инновационных проектов в России, — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы истца.
Помимо Чубайса ответчиками по иску являются Юрий Удальцов, Владимир Аветисян, Дмитрий Пимкин, Андрей Кушнарёв, Яков Уринсон, Андрей Трапезников, Олег Киселёв, Андрей Малышев и Сергей Калюжный.
Как команда Чубайса растворяла миллиарды.
Особо плотно тучи над Чубайсом начали сгущаться с прошлого года — тогда наконец впервые прозвучало имя первого подозреваемого по делу о производстве гибкого планшета для школьников, образец которого Чубайс лично презентовал президенту России. В проект было влито более 13 млрд рублей, но вместо строительства завода по выпуску продукции в Зеленограде деньги осели в западных банках.
Параллельно с этим депутаты Госдумы направляли запросы в Генпрокуратуру о проверке деятельности бывшего главы Роснано. В ответ ведомство инициировало их в конце января, и тогда же были задержаны заместитель руководителя ООО «УК “Роснано” — исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учёта, налогообложению и отчётности Марина Касенкова.
На них завели уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Общий ущерб от махинаций составил 43 млрд рублей. В МВД отметили, что в 2017 году компания предпринимала преступные действия по реклассификации финансовых обязательств.
Ещё двоих топов Роснано — Ирину Рапопорт и Олега Киселёва — объявили в международный розыск. Согласно данным следствия, они с подельниками израсходовали инвестированные в уставной капитал организации вложения. С момента начала уголовного преследования менеджеров госкомпании оба скрылись за рубежом и были арестованы Мещанским судом Москвы заочно.
Стоит подчеркнуть, что Олег Киселёв считается особо приближённым к Чубайсу сотрудником Роснано. По некоторым данным, он и Ирина Рапопорт могли купить в Италии три виллы. Якобы две для себя, а одну — для дорогого им Анатолия Борисовича.
В апреле этого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Роснано о взыскании убытков на сумму 3,9 млрд рублей и 20,4 млн долларов и наложил арест на средства и собственность бывших руководителей компании. Всего арестовали счета и имущество восьми человек на сумму 5,6 млрд рублей.
Что осталось у Чубайса в России: полный расклад.
Самый большой и известный и на данный момент проблемный актив Анатолия Чубайса — особняк в Переделках, расположенный через дорогу от дома Бориса Пастернака. На участке 1,6 га расположен дом площадью 2,6 тыс. кв.м. Помимо основного строения здесь также расположены гостевой дом площадью 736 квадратов, здание для охраны, гараж, парковка на 40 автомобилей, бассейн и сауна.
Стоимость хором оценивается почти в 3 млрд рублей. Особняк был построен после свадьбы Анатолия Чубайса с Авдотьей Смирновой между 2012 и 2019 годами. Это уже после того, как бывший глава Роснано якобы передал всё своё имущество оставленной бывшей жене.
В Москве у Чубайса как минимум была квартира в доме на улице Академика Зелинского стоимостью 60 млн рублей. А в 2018 году он ещё пользовался двухуровневым пентхаусом с камином, джакузи и террасой площадью почти 190 кв.м. в клубном доме Mon Cher на Большой Якиманке. Его ориентировочная стоимость — 260 млн рублей.
Впрочем, кажется, оставшееся в России имущество Чубайса не сильно заботит. В 2016 году из особняка в Переделках вынесли имущество на 70 млн рублей. Тогда глава госкорпорации написал заявление, воров нашли и судили. Ими оказались люди из близкого окружения топ-менеджера. Однако странно, что в итоге он не стал заявлять гражданский иск в отношении главного фигуранта дела — своего бывшего делового партнёра Ильи Сучкова.