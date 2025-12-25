Bloomberg: Россия хочет изменить мирный план США по Украине

Уточняется, что ~речь идет о непредоставлении гарантий прекращения расширения НАТО на восток~ и сохранении нейтрального статуса Украины после присоединения ее к Евросоюзу. Также Москву, говорится в материале, не устраивает отсутствие в плане ограничений для ВСУ в мирное время (например, на наличие у армии определенных видов оружия) и неясный статус русского языка на Украине. Кроме того, Россия желает получить ясность по вопросу отмены санкций и разморозке активов в западных странах.