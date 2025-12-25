Ричмонд
Эксперт из Германии: трагедия Украины состоит в отказе от мирного пути

«Трагедия Украины заключается в том, что на протяжении всего конфликта она находилась на перепутье, где могла бы выбрать путь мира, но не воспользовалась этой возможностью», — сказал он в интервью швейцарской газете Zeitgeschehen im Fokus.

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трагедия Украины заключается в том, что она могла, но за все время конфликта с Россией так и не воспользовалась шансом пойти по мирному пути его урегулирования. Такое мнение выразил немецкий генерал в отставке Харальд Куят, экс-глава Военного комитета НАТО, а также бывший генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). Об этом передает ТАСС.

«Трагедия Украины заключается в том, что на протяжении всего конфликта она находилась на перепутье, где могла бы выбрать путь мира, но не воспользовалась этой возможностью», — сказал он в интервью швейцарской газете Zeitgeschehen im Fokus.

По мнению эксперта, массивная поддержка Запада дала Киеву надежду, что он «сможет обернуть стратегическую ситуацию в свою пользу». «Однако вера в скорый крах российской военной мощи по экономическим причинам была столь же иллюзорной, как и надежда все-таки выиграть конфликт на поле боя», — считает Куят.

«Наши политики не проявили ни силы, ни воли, чтобы защитить Украину от страданий и разрушений с помощью конкретных предложений по мирному соглашению», — добавил он. -0-

