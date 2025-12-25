Эксперт из Германии: трагедия Украины состоит в отказе от мирного пути

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трагедия Украины заключается в том, что она могла, но за все время конфликта с Россией так и не воспользовалась шансом пойти по мирному пути его урегулирования. Такое мнение выразил немецкий генерал в отставке Харальд Куят, экс-глава Военного комитета НАТО, а также бывший генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ). Об этом передает ТАСС.