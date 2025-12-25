«Ишак и падишах»: Как Трамп объявил о линкорах имени себя, а ВМФ США всё отменил

Только вот на следующий день руководство ВМФ США выступило с уточнением. Что таких линкоров пока нет даже в проекте и одна только разработка проектной документации займёт порядка шести лет. То есть завершится к 2031 году. Когда Трамп уже давно не будет президентом. Перед нами классическая ситуация про «ишака и падишаха». Или, уже по нашей классике, «Не спешите исполнять приказ начальства, возможно, его отменят».