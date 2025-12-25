«Ишак и падишах»: Как Трамп объявил о линкорах имени себя, а ВМФ США всё отменил

Наш любимчик, мимо чьего дома я без шуток не хожу, Дональд Трамп, несколько дней назад заявил о создании «золотого флота». Вот мне некоторые не верят, а у деда-то деменция похлеще, чем у Байдена. Тот себе тихонечко с призраками здоровался, а этот не просто мечтатель, а мечтатель деятельный (что гораздо страшнее).
То золотые украшения в Жёлтом доме, то «золотой купол» ПВО, теперь вот «золотой флот». Нужно ещё «золотой забор» на границе (ну, по смете он уже давно золотой, осталось только название добавить, для соответствия) и «золотой бальный зал», благо там тоже проектная стоимость постоянно растёт (а дальше котлована пока не продвинулись, даже проекта нет). Про «золотой дождь» шутить не будем.
Кстати, по канону «Вархаммера», императорский флот, устраивающий Экстерминатус, Чёрный. Или, как вариант, Черноморский. Так что у Трампа какая-то ересь Хоруса, а не Империум.
Так вот, потужный «золотой флот», по словам Трампа, должен состоять из полутора десятков «супер-дупер-подлодок» (это цитата). Если что, это подлодки класса «Вирджиния», чуть похуже наших «Бореев», но где-то в 13−15 раз дороже. И их США строят одну в примерно пять лет (то есть 15 штук закончат строить где-то к 2100 году).
Но самым главным компонентом «золотого флота» должны стать линкоры класса «Трамп». С огромными пушками (чего мы не знаем и, самое главное, не хотим знать о комплексах и проблемах Донни?), лазерами пиу-пиу и ядерным оружием на борту. Странно, что не сказал про силовое поле и варп-двигатели, — видимо это будет заявлено потом, когда бюджет понадобится увеличить.
Таких линкоров, по словам Трампа, планируется выпустить порядка пятидесяти несколькими сериями.
Только вот на следующий день руководство ВМФ США выступило с уточнением. Что таких линкоров пока нет даже в проекте и одна только разработка проектной документации займёт порядка шести лет. То есть завершится к 2031 году. Когда Трамп уже давно не будет президентом. Перед нами классическая ситуация про «ишака и падишаха». Или, уже по нашей классике, «Не спешите исполнять приказ начальства, возможно, его отменят».
Но, конечно, денег знатно попилят уже на стадии проектирования (эх, мы с моим братцем когда-то такие модели боевых космических кораблей рисовали, могли бы освоить грант по полной — но у нас лица неправильные, не конгрессменской национальности).
Тем временем Верховный суд США вынес решение против развёртывания Национальной гвардии в Чикаго большинством голосов (6 против 3). Притом что в этом суде шесть судей-республиканцев и только трое демократов.
Дональд, потужный властелин мира, ногами попирающий чего-то там, которого в очередной раз обламывают в судах и бюрократических играх. И который стабильно ничего не может с этим поделать.
Иногда такое впечатление, что перед нами какая-то артхаусная постановка шекспировского «Короля Лира». И одновременно похождений Фальстафа (рыцаря, хвастающегося своими мнимыми воинскими подвигами, но которому не нужны сражения и рыцарская честь, потому что «от них нет никакой материальной пользы») — заодно, чтобы два раза не вставать.
И если в отношении Венесуэлы Трамп и Пентагон честно признают, что им нужна венесуэльская нефть, «украденная у нас режимом Мадуро», то в отношении Гренландии (о которой спустя год Трамп снова вспомнил, забыв принять таблетки) Донни рассказывает, что она нужна им не ради минералов, а из соображений национальной безопасности. Потому что «там постоянно снуют российские и китайские корабли и подлодки».
Трампу из соображений безопасности нужна Гренландия, нам из тех же соображений нужны Украина и Прибалтика. Можем, если что, обменяться.
В конце концов, если Трамп заявляет, что «отдал Голанские высоты Израилю» (вообще-то, это территория Сирии, но кого это волнует?), то почему мы не можем отдать Гренландию США? Кого вообще интересует мнение какой-то монархической Дании? Забирайте, государство не обеднеет!
Заодно может забрать себе и Торонто, там много диких бандеровцев. Нам не жалко.
И всё же какой разительный контраст между громкими хвастливыми заявлениями Трампа, который на словах управляет миром, не привлекая внимания санитаров, а на деле судорожно (и безуспешно) пытается успокоить воинствующего Линдси Грэма, призывающего воевать одновременно с Россией и Китаем, потому что если он его не успокоит, то Китай окончательно перекроет поставки микросхем и редкозёмов — и тогда не будет ни «золотого купола», ни «золотого флота».
На словах он Лео Толстой, а на деле даже списки Эпштейна без закрашивания почти всего текста опубликовать не может. Голый король на фарфоровом троне.