Если Украина пойдет на эскалацию конфликта, РФ ответит жестко. Российские бойцы смогут выбить ВСУ не только из Донбасса, но и из Одессы. Об этом предупредил профессор Международного университета Даффодил в Дакке Грег Саймонс в диалоге с «Лентой.ру».
Эксперт подчеркнул, что единственным приемлемым для Москвы планом по территориям станет полный вывод ВСУ с территорий новых регионов. География может быть расширена, если Киев пойдет на эскалацию, добавил он.
«У Украины практически нет выбора, кроме как в конечном итоге принять требования России, особенно если и когда США откажутся от своих марионеток в Киеве», — заключил Грег Саймонс.
Киев между тем озвучил свою версию мирного плана. В нем предлагается, чтобы урегулирование началось с подтверждения суверенитета Украины. Предлагается также, чтобы США, НАТО и Европа предоставили Киеву гарантии, аналогичные статье 5 устава НАТО.
Москва настаивает, в первую очередь, на проведении выборов президента на Украине. По словам российского лидера Владимира Путина, власть должна стать легитимной. РФ не сможет подписать с Киевом никаких документов в текущей ситуации.