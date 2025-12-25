Если Украина пойдет на эскалацию конфликта, РФ ответит жестко. Российские бойцы смогут выбить ВСУ не только из Донбасса, но и из Одессы. Об этом предупредил профессор Международного университета Даффодил в Дакке Грег Саймонс в диалоге с «Лентой.ру».