Мелони намекнула на развал Европы в своем прогнозе на 2026 год

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, заявившая, что следующий год будет еще хуже предыдущего, намекает на развал Европы. Об этом aif.ru заявил научный сотрудник института стран СНГ, завотделом Прибалтики, политолог-международник Руслан Панкратов.
«Грядёт европейский развал. У ключевых игроков — Франции, Германии и Великобритании — отсутствует единая стратегия безопасности. Консенсус невозможен, а 27 стран ЕС практически не способны на скоординированные решения в этой сфере. Каждая страна действует в собственных интересах, испытывая страх быть преданной союзниками. Это свидетельствует о глубоком системном кризисе», — сказал политолог.
Мелони, обращаясь к сотрудникам аппарата правительства, заявила, что 2025 год был трудным, но следующий «будет еще хуже».
Панкратов в словах Мелони также нашел зашифрованное послание европейским элитам. Премьер-министр Италии «готовит мир к мысли о приближении в Европе кризиса структурного масштаба».