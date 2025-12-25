Мелони намекнула на развал Европы в своем прогнозе на 2026 год

«Грядёт европейский развал. У ключевых игроков — Франции, Германии и Великобритании — отсутствует единая стратегия безопасности. Консенсус невозможен, а 27 стран ЕС практически не способны на скоординированные решения в этой сфере. Каждая страна действует в собственных интересах, испытывая страх быть преданной союзниками. Это свидетельствует о глубоком системном кризисе», — сказал политолог.