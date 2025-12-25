Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нигерии при взрыве в мечети погибли 7 человек

Как ранее сообщалось, самодельное взрывное устройство, предположительно, заложенное в мечети на главном рынке Гамбору в столице штата Борно Майдугури, взорвалось, когда верующие совершали молитву.

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь человек погибли во время вечерней молитвы при взрыве в мечети на северо-востоке Нигерии. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс и источник в органах безопасности.

«В среду 24 декабря в нигерийском городе Майдугури в результате взрыва в мечети погибли семь верующих», — говорится в публикации.

Как ранее сообщалось, самодельное взрывное устройство, предположительно, заложенное в мечети на главном рынке Гамбору в столице штата Борно Майдугури, взорвалось, когда верующие совершали молитву.

В настоящий момент на месте взрыва работают экстренные службы и полиция. Уточняется, что после происшествия в мечети в городе больше не было слышно взрывов. -0-