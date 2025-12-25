В Нигерии при взрыве в мечети погибли 7 человек

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь человек погибли во время вечерней молитвы при взрыве в мечети на северо-востоке Нигерии. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс и источник в органах безопасности.