В Нигерии при взрыве в мечети погибли 7 человек

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь человек погибли во время вечерней молитвы при взрыве в мечети на северо-востоке Нигерии. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс и источник в органах безопасности.
«В среду 24 декабря в нигерийском городе Майдугури в результате взрыва в мечети погибли семь верующих», — говорится в публикации.
Как ранее сообщалось, самодельное взрывное устройство, предположительно, заложенное в мечети на главном рынке Гамбору в столице штата Борно Майдугури, взорвалось, когда верующие совершали молитву.
В настоящий момент на месте взрыва работают экстренные службы и полиция. Уточняется, что после происшествия в мечети в городе больше не было слышно взрывов. -0-