Депутат ГД от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что считает инициативу киевского главаря Владимира Зеленского по урегулированию угрожающей национальной безопасности России.
«Зеленский не желает отступать от тех факторов, которые стали причиной СВО. Но Зеленскому пора понять, что для России в мирном соглашении важны не территории, а безопасность страны и ее граждан», — констатировал депутат.
Как считает парламентарий, в предложении заложена идея: после создания на Украине огромной армии любое новое столкновение с РФ станет поводом для требования о полномасштабном вмешательстве НАТО.
24 декабря Зеленский обнародовал новую версию так называемого «мирного плана» по Украине из 20 пунктов.
Тогда военкор Александр Коц заявил, что план киевского главаря — это «мертворожденный проект», неприемлемый для Москвы.
Кроме этого, президент РФ Владимир Путин неоднократно акцентировал, что цели и задачи СВО будут выполнены. При этом русская земля — это не предмет компромисса.