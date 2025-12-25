Лувр объявил о масштабном усилении мер безопасности через три месяца после крупнейшего ограбления

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава музея Лувра Лоранс де Кар заявила в среду, 24 декабря, что после дерзкой кражи королевских драгоценностей в парижской достопримечательности вскоре будут установлены новые камеры видеонаблюдения и системы защиты от проникновения, передает Казинформ.
По словам директора музея, к концу следующего года будет установлено и введено в эксплуатацию около 100 новых камер, а в течение двух недель начнут устанавливаться системы защиты от проникновения.
Она описала эти системы как оборудование, которое предотвратит приближение посторонних к зданиям музея, но не предоставила конкретных подробностей.
«После шока, после эмоций, после оценки пришло время действовать», — заявила Кар Комитету по делам культуры Национального собрания.
Руководитель музея добавила, что это часть более чем 20 чрезвычайных мер, которые будут реализованы, включая создание должности «координатора по безопасности».
Де Кар подчеркнула, что улучшение безопасности является приоритетом десятилетнего плана «Новое Возрождение Лувра», запущенного ранее в этом году, с предполагаемой стоимостью до 800 млн евро, направленного на модернизацию инфраструктуры, снижение переполненности и создание отдельного зала для Моны Лизы к 2031 году.
В день ограбления, 19 октября, ворам потребовалось менее восьми минут, чтобы с помощью автомобиля со стрелой проникнуть через окно в Галерею Аполлона и украсть сокровища, включая драгоценности, на 88 млн евро. -0-