Владимир Путин направил новогоднее поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну

Путин отметил героизм северокорейских военных в Курской области в поздравительной телеграмме Ким Чен Ыну.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю Государственного совета КНДР Ким Чен Ыну по случаю Нового года. Об этом сообщает ЦТАК.

По информации агентства, в поздравлении Ким Чен Ыну Путин отметил героизм северокорейских военных в Курской области.

В телеграмме Путин также заявил о намерении продолжать укреплять союзнические и дружественные связи с Северной Кореей в международных и региональных делах.

Кроме этого, в своем новогоднем поздравлении российский президент пожелал благополучия Ким Чен Ыну, его семье и всему населению КНДР.

Ранее помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков подчеркнул, что Кремль направит президенту США Дональду Трампу поздравления с Новым годом и Рождеством.

