Владимир Путин направил новогоднее поздравление лидеру КНДР Ким Чен Ыну

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю Государственного совета КНДР Ким Чен Ыну по случаю Нового года. Об этом сообщает ЦТАК.
По информации агентства, в поздравлении Ким Чен Ыну Путин отметил героизм северокорейских военных в Курской области.
В телеграмме Путин также заявил о намерении продолжать укреплять союзнические и дружественные связи с Северной Кореей в международных и региональных делах.
Кроме этого, в своем новогоднем поздравлении российский президент пожелал благополучия Ким Чен Ыну, его семье и всему населению КНДР.
Ранее помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков подчеркнул, что Кремль направит президенту США Дональду Трампу поздравления с Новым годом и Рождеством.