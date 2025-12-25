Ричмонд
Путин послал Ким Чен Ыну новогодние поздравления и пару слов о бойцах КНДР

Президент России Владимир Путин направил новогоднюю поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом 24 декабря сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В послании российский президент отметил героизм северокорейских военнослужащих в Курской области и обратился как к руководителю КНДР, так и к гражданам страны.

Путин в новогоднем поздравлении Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР под Курском.

«Путин направил новогоднее поздравление Ким Чен Ыну… Он отметил героизм солдат КНДР в Курской области», — говорится в сообщении агентства.

По данным ЦТАК, в телеграмме Путин отдельно пожелал Ким Чен Ыну и членам его семьи крепкого здоровья и успехов. Президент также обратился к гражданам КНДР с пожеланиями счастья и процветания. В послании он выразил уверенность, что Россия и Северная Корея продолжат укреплять дружественные и союзнические отношения, в том числе по региональным и международным вопросам.

«Путин направил новогоднее поздравление Ким Чен Ыну… Он отметил героизм солдат КНДР в Курской области», — говорится в сообщении агентства.

По данным ЦТАК, в телеграмме Путин отдельно пожелал Ким Чен Ыну и членам его семьи крепкого здоровья и успехов. Президент также обратился к гражданам КНДР с пожеланиями счастья и процветания. В послании он выразил уверенность, что Россия и Северная Корея продолжат укреплять дружественные и союзнические отношения, в том числе по региональным и международным вопросам.

