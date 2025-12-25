Путин послал Ким Чен Ыну новогодние поздравления и пару слов о бойцах КНДР

По данным ЦТАК, в телеграмме Путин отдельно пожелал Ким Чен Ыну и членам его семьи крепкого здоровья и успехов. Президент также обратился к гражданам КНДР с пожеланиями счастья и процветания. В послании он выразил уверенность, что Россия и Северная Корея продолжат укреплять дружественные и союзнические отношения, в том числе по региональным и международным вопросам.