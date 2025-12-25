Путин послал Ким Чен Ыну новогодние поздравления и пару слов о бойцах КНДР

Путин в новогоднем поздравлении Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР под Курском.
Президент России Владимир Путин направил новогоднюю поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом 24 декабря сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В послании российский президент отметил героизм северокорейских военнослужащих в Курской области и обратился как к руководителю КНДР, так и к гражданам страны.
«Путин направил новогоднее поздравление Ким Чен Ыну… Он отметил героизм солдат КНДР в Курской области», — говорится в сообщении агентства.
По данным ЦТАК, в телеграмме Путин отдельно пожелал Ким Чен Ыну и членам его семьи крепкого здоровья и успехов. Президент также обратился к гражданам КНДР с пожеланиями счастья и процветания. В послании он выразил уверенность, что Россия и Северная Корея продолжат укреплять дружественные и союзнические отношения, в том числе по региональным и международным вопросам.