Путин в новогоднем поздравлении Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР

В обращении российский лидер отметил проявленный героизм военнослужащих КНДР в Курской области, а также участие корейских саперов в работах по разминированию. Эти действия были охарактеризованы как наглядное подтверждение крепких дружеских связей и боевого братства между двумя государствами.