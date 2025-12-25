Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин в новогоднем поздравлении Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР

Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну в преддверии Нового года..

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В обращении российский лидер отметил проявленный героизм военнослужащих КНДР в Курской области, а также участие корейских саперов в работах по разминированию. Эти действия были охарактеризованы как наглядное подтверждение крепких дружеских связей и боевого братства между двумя государствами.

Также подчеркивалось, что Москве и Пхеньяну удалось обеспечить практическую реализацию положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это привело к заметному расширению сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и ряде других сфер.

Ранее сообщалось, что в Курской области планируют возвести памятник боевому братству КНДР и России.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше