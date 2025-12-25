Путин в новогоднем поздравлении Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
В обращении российский лидер отметил проявленный героизм военнослужащих КНДР в Курской области, а также участие корейских саперов в работах по разминированию. Эти действия были охарактеризованы как наглядное подтверждение крепких дружеских связей и боевого братства между двумя государствами.
Также подчеркивалось, что Москве и Пхеньяну удалось обеспечить практическую реализацию положений договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это привело к заметному расширению сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и ряде других сфер.
Ранее сообщалось, что в Курской области планируют возвести памятник боевому братству КНДР и России.