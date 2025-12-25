Ричмонд
Polsat: Чиновники в Польше попытались захватить здание консульства России

Чиновники из польского города Гданьска попытались ворваться в здание генерального консульства Российской Федерации, но им не удалось попасть внутрь. Об этом в среду, 24 декабря, сообщил телеканал Polsat.

— Была предпринята попытка принять в собственность здания, но никто не открыл чиновникам двери, — заявила каналу руководитель пресс-службы администрации города Изабела Козицкая-Прус.

При этом она отметила, что на территории дипмиссии присутствуют люди.

В Польше закрылось последнее российское генконсульство. Об этом 22 декабря сообщило РИА Новости.

Ранее сейм Польши принял резолюцию, согласно которой правительство республики должно перенести здание посольства РФ в Варшаве. Причиной такого решение стало соседство здания дипмиссии с министерством национальной обороны страны.

19 ноября глава польского МИД Радослав Сикорский объявил о закрытии последнего работающего в стране генконсульства России в Гданьске. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, решение Варшавы закрыть последнее генконсульство является проявлением полной деградации отношений.

