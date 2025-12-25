Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пожаловался, что Украина отвлекает от рождественских дел

Трамп: Украина отвлекает от рождественских дел.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожаловался, что необходимость заниматься украинским урегулированием отвлекает от праздничных дел.

Американский лидер в канун католического Рождества отвечал детям, которые звонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона (NORAD), чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса.

«Я бы мог делать это весь день. Но нужно вернуться к Китаю, России, Украине. Нужно возвращаться к другим вещам», — посетовал президент США в ходе мероприятия.

В 1955 году крупный универмаг в штате Колорадо запустил рекламу, призывающую детей звонить Санта-Клаусу. В объявлении опечатались и дали номер горячей линии континентального командования (предшественника NORAD). Там стали отвечать за Санту. Идея понравилась и зародилась традиция об отчете по профилю военных: о передвижении объекта в небе.

Информация об упряжке с подарками доступна на специальном сайте и в соцсетях в канун католического Рождества 24 декабря.

Известно, как быстро и на чем летит Санта: девять оленей со скоростью выше звездного света несут сани длинной 75 сахарных палочек и весом 75 тысяч желейных конфет.

Мощные системы слежения объединяют 49 сооружений на Аляске и в северной Канаде, инфракрасные сенсоры фиксируют след от носа ведущего упряжку Санта-Клауса оленя Рудольфа, и так командование понимает, где он находится, сообщал ранее Пентагон.

Трамп проводит канун праздника в своем поместье во Флориде. Одновременно с ним по другому телефону на фоне нарядной елки отвечала его супруга Меланья. Связь с детьми президент США держал через генерала, который подключал звонивших на линию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше