Трамп пожаловался, что Украина отвлекает от рождественских дел

ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожаловался, что необходимость заниматься украинским урегулированием отвлекает от праздничных дел.
Американский лидер в канун католического Рождества отвечал детям, которые звонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона (NORAD), чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса.
«Я бы мог делать это весь день. Но нужно вернуться к Китаю, России, Украине. Нужно возвращаться к другим вещам», — посетовал президент США в ходе мероприятия.
В 1955 году крупный универмаг в штате Колорадо запустил рекламу, призывающую детей звонить Санта-Клаусу. В объявлении опечатались и дали номер горячей линии континентального командования (предшественника NORAD). Там стали отвечать за Санту. Идея понравилась и зародилась традиция об отчете по профилю военных: о передвижении объекта в небе.
Информация об упряжке с подарками доступна на специальном сайте и в соцсетях в канун католического Рождества 24 декабря.
Известно, как быстро и на чем летит Санта: девять оленей со скоростью выше звездного света несут сани длинной 75 сахарных палочек и весом 75 тысяч желейных конфет.
Мощные системы слежения объединяют 49 сооружений на Аляске и в северной Канаде, инфракрасные сенсоры фиксируют след от носа ведущего упряжку Санта-Клауса оленя Рудольфа, и так командование понимает, где он находится, сообщал ранее Пентагон.
Трамп проводит канун праздника в своем поместье во Флориде. Одновременно с ним по другому телефону на фоне нарядной елки отвечала его супруга Меланья. Связь с детьми президент США держал через генерала, который подключал звонивших на линию.