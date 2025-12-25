Отвечая на вопрос ведущей о проекте Зеленского, Фрелих отметил, что он вряд ли будет поддержан США из-за различия позиций между Вашингтоном и Киевом и ситуации на фронте.
«Есть понимание, что Россия побеждает, а американцы больше не являются партнерами (Киеву. — Прим. Ред.). Американцы представляются нейтральными посредниками, но такими не являются, так как усилили давление на Украину. План не сработает», — сказал он.
По словам эксперта, недавние конструктивные переговоры России и США в Майами показали, что Украина и Европа оказались в одиночестве, что делает будущее режима Зеленского очень туманным.
«Я не знаю, как Украина должно пережить эту (Ситуацию. — Прим. Ред.) в среднесрочной перспективе, что тревожит НАТО», — подытожил Фрелих.
В среду ряд СМИ сообщил, что Зеленский представил проект мирного урегулирования в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов — отказ Киева отводить войска из российских регионов, но России при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России.
Председатель комиссии общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что проект Зеленского является бегством от реальности.