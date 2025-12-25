Польские чиновники пытались захватить здание консульства России в Гданьске

Российская сторона утверждает, что здание на улице Батория в Гданьске принадлежит Российской Федерации. В посольстве России в Польше заявили, что после закрытия консульства в здании останется один административно-технический сотрудник посольства. Польские власти, в свою очередь, настаивают на том, что объект является собственностью польского государства.