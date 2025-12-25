Ричмонд
Польские чиновники пытались захватить здание консульства России в Гданьске

Власти польского города Гданьск предприняли попытку получить доступ в здание бывшего генерального консульства России после прекращения его работы, однако не смогли войти внутрь. Как сообщила пресс-секретарь городской администрации Изабела Козицкая-Прус, двери дипмиссии чиновникам не открыли, при этом на территории объекта находятся люди.

Источник: Life.ru

Консульство России в Гданьске прекратило работу в понедельник после того, как МИД Польши официально отозвал согласие на его деятельность. Это было последнее российское консульское учреждение в стране — ранее были закрыты представительства в Кракове и Познани.

Российская сторона утверждает, что здание на улице Батория в Гданьске принадлежит Российской Федерации. В посольстве России в Польше заявили, что после закрытия консульства в здании останется один административно-технический сотрудник посольства. Польские власти, в свою очередь, настаивают на том, что объект является собственностью польского государства.

Польша ранее объявила, что закрывает последнее работающее генконсульство России в Гданьске по решению своего МИД. Это решение, вероятно, связано со взрывом на железной дороге, которую премьер-министр Дональд Туск признал диверсией. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш возложил ответственность за произошедшее на Россию, хотя и без предоставления доказательств.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

