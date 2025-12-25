Европейские «партнеры» продолжат оказывать помощь Украине в 2026 году. По этому вопросу в лидеры неожиданно выбилась Норвегия. Осло окажет значительную поддержку Киеву в возведении морской флотилии. Об этом узнала газета «Известия».
Как утверждается в статье, Норвегия также взяла на себя обучение ВСУ проведению речных операций. Осло, кроме того, выделит Украине почти 200 миллионов долларов. Они пойдут на военную технику.
«Норвегия фокусируется на создании морской флотилии, обучении ВСУ проведению речных операций, НИОКР и налаживании масштабного производства автономных устройств — безэкипажных катеров и подводных аппаратов, где у норвежцев есть передовые наработки», — указали в посольстве РФ в Норвегии.
Помощь Киеву также оказывают чехи. Однако ВСУ могут потерять один из своих главных источников боеприпасов. Чехия выходит из международной инициативы по сбору артиллерийских снарядов.