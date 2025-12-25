Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин в поздравлении Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР в Курской области

Президент России Владимир Путин отправил новогоднее поздравление председателю КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Life.ru

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, от всей души поздравляю вас с Новым годом!» — написал Путин.

Он подчеркнул, что 2025 год стал важным этапом в развитии связей между Москвой и Пхеньяном. Президент отметил героическую роль солдат Корейской народной армии в освобождении Курской области от оккупантов.

«И последующие действия корейских инженеров на российской земле ясно подтвердили нерушимую дружбу и боевое взаимопонимание между Российской Федерацией и Корейской Народной Республикой», — указано в телеграмме.

Путин напомнил, что стороны последовательно реализуют положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Это укрепляет сотрудничество в политике, торговле, экономике, гуманитарной сфере и других направлениях. Он выразил уверенность, что Россия и КНДР и дальше будут развивать союзнические отношения и взаимодействовать по региональным и международным вопросам.

«Желаю вам и вашим родственникам крепкого здоровья, счастья и успехов, а также счастья и процветания всем гражданам Корейской Народной Демократической Республики», — подытожил президент России.

Напомним, 17 декабря на расширенной коллегии Минобороны РФ Путин публично поблагодарил военнослужащих КНДР за участие в освобождении и разминировании Курской области. Он также отметил доблесть российских солдат и офицеров, защищающих страну на передовой.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше