Путин в поздравлении Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР в Курской области

Путин напомнил, что стороны последовательно реализуют положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Это укрепляет сотрудничество в политике, торговле, экономике, гуманитарной сфере и других направлениях. Он выразил уверенность, что Россия и КНДР и дальше будут развивать союзнические отношения и взаимодействовать по региональным и международным вопросам.