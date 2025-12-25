Путин в поздравлении Ким Чен Ыну отметил героизм солдат КНДР в Курской области

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, от всей души поздравляю вас с Новым годом!» — написал Путин.
Он подчеркнул, что 2025 год стал важным этапом в развитии связей между Москвой и Пхеньяном. Президент отметил героическую роль солдат Корейской народной армии в освобождении Курской области от оккупантов.
«И последующие действия корейских инженеров на российской земле ясно подтвердили нерушимую дружбу и боевое взаимопонимание между Российской Федерацией и Корейской Народной Республикой», — указано в телеграмме.
Путин напомнил, что стороны последовательно реализуют положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Это укрепляет сотрудничество в политике, торговле, экономике, гуманитарной сфере и других направлениях. Он выразил уверенность, что Россия и КНДР и дальше будут развивать союзнические отношения и взаимодействовать по региональным и международным вопросам.
«Желаю вам и вашим родственникам крепкого здоровья, счастья и успехов, а также счастья и процветания всем гражданам Корейской Народной Демократической Республики», — подытожил президент России.
Напомним, 17 декабря на расширенной коллегии Минобороны РФ Путин публично поблагодарил военнослужащих КНДР за участие в освобождении и разминировании Курской области. Он также отметил доблесть российских солдат и офицеров, защищающих страну на передовой.
