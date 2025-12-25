Ричмонд
КНДР провела испытания нового типа зенитных ракет высокой дальности

КНДР в среду провела испытания нового типа дальнобойных зенитных ракет в акватории Японского моря.

Источник: Аргументы и факты

КНДР в среду провела испытания нового типа дальнобойных зенитных ракет в акватории Японского моря. За ходом пуска лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

По информации агентства, глава КНДР присутствовал на испытательном запуске перспективных зенитных ракет, разработка которых ведется в республике. Мероприятие прошло в рамках программы по совершенствованию национальной системы противовоздушной обороны.

Уточняется, что данный пуск стал первым этапом испытаний, направленных на проверку тактико-технических характеристик нового дальнобойного зенитного ракетного комплекса. В ходе тестирования ракеты успешно поразили условные цели на высоте около 200 километров.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ВС западных государств, несмотря на своё «ультрасовременное оружие», не готовы бросить вызов военным КНДР.

