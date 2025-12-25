Песков: послание Путина Федеральному собранию состоится своевременно

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дата послания президента Федеральному собранию будет определена российским главой Владимиром Путиным с учетом готовности текста и его расписания.
Накануне в поздравительной телеграмме Ким Чен Ыну Владимир Путин отметил героизм северокорейских военных в Курской области.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Кремль намерен поздравить с Новым годом и Рождеством также президента США Дональда Трампа. По словам Ушакова, Россия не могла этого не сделать из-за своей вежливости.