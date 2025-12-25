Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: послание Путина Федеральному собранию состоится своевременно

Песков рассказал, когда Путин обратится к Федеральному собранию.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дата послания президента Федеральному собранию будет определена российским главой Владимиром Путиным с учетом готовности текста и его расписания.

Накануне в поздравительной телеграмме Ким Чен Ыну Владимир Путин отметил героизм северокорейских военных в Курской области.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что Кремль намерен поздравить с Новым годом и Рождеством также президента США Дональда Трампа. По словам Ушакова, Россия не могла этого не сделать из-за своей вежливости.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше