Песков: послания Путина Федеральному собранию в этом году не будет

В 2025 году президент России Владимир Путин не обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, оно состоится своевременно.

Источник: Reuters

«Нет, в этом календарном году не будет. Но оно состоится своевременно», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с газетой «Ведомости».

В отдельные годы послание вообще не произносилось. Впервые это произошло в 2017 году. Затем обращение было озвучено 1 марта 2018 года, за три недели до президентских выборов. В ходе выступления президент Владимир Путин представил новые образцы российского вооружения.

При этом новогоднее обращение главы государства остается неизменным форматом. В ночь с 31 декабря 2025 на 1 января 2026 года Путин традиционно выступит на улице на фоне стен Кремля, его речь покажут федеральные телеканалы.

