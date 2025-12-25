Песков: послания Путина Федеральному собранию в 2025 году не будет

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2025 году проводиться не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в текущем календарном году выступление с посланием не запланировано.
В Кремле пояснили, что обращение к Федеральному собранию состоится тогда, когда президент сочтет это необходимым, исходя из готовности содержания и своего рабочего графика.
Ранее Песков заявил, что график президента России Владимира Путина в следующем году будет активным. Он отметил, что дата послания президента Федеральному собранию в настоящее время ещё не определена.