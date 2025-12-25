Путин поздно вечером встретился с представителями бизнеса в Кремле: о чём говорили

Поздно вечером 24 декабря российский глава Владимир Путин принял в Кремле представителей бизнеса для предновогодней беседы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Среди обсуждаемых в стенах Кремля тем оказались многие насущные вопросы — демография, ставка ЦБ, кредитование, курс рубля, а также вопросы защиты окружающей среды и другие пункты.
«Встреча носила исключительно деловой и прикладной характер», — подчеркнул представитель Кремля.
Как сообщил Песков, во встрече приняли участие руководители частных и государственных компаний, представители ключевых правительственных блоков и Администрации президента, а также глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Как рассказал накануне Песков, президент обратится к Федеральному собранию после того, как будут установлены готовность текста и его расписание.