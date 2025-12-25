Песков рассказал, будет ли послание президента Федеральному собранию

Послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию в текущем году не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
— Нет, в этом календарном году послания не будет, — цитирует его газета «Ведомости».
24 декабря Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в Кремле. В ходе беседы российский лидер поздравил коллегу с днем рождения. Также главы стран обсудили всестороннее укрепление российско-азербайджанских союзнических отношений и условились о дальнейших контактах.
Дмитрий Песков 21 декабря признался, что ему понравились не все вопросы, которые россияне задавали Владимиру Путину во время «Итогов года».
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» прошла 19 декабря, — она длилась 4,5 часа. Президент ответил на вопросы, интересующие граждан и журналистов. Он затронул темы, касающиеся разных сфер. Среди ключевых — поддержка молодых семей, повышение налогов, развитие строительной отрасли.