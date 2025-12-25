Ричмонд
Песков ответил, будет ли Путин оглашать Послание Федеральному собранию в 2025 году

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ежегодное Послание главы государства Федеральному собранию не будет в 2025 году. Он заявил, что обращение состоится, когда президент сочтёт его содержание готовым, а момент — подходящим с точки зрения рабочего графика, пишут «Ведомости».

Отвечая на вопрос о причинах такого решения, представитель Кремля пояснил, что это является прерогативой самого главы государства, поскольку послание — его личное обращение.

Традиция ежегодных посланий, закреплённая в Конституции, ранее также прерывалась. В 2017 и 2022 годах обращения не проводились, однако вместо них президент выступал с отдельными ключевыми речами. Так, в марте 2018 года, незадолго до выборов, он представил новые виды вооружений, а в сентябре 2022 года объявил о вхождении четырёх новых регионов в состав России.

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды деятелям культуры, науки, образования, спорта, медицины, промышленности и других сфер. Церемония объединила представителей самых разных профессий, чьи заслуги, по словам главы государства, внесли значимый вклад в развитие страны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

