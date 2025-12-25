Песков ответил, будет ли Путин оглашать Послание Федеральному собранию в 2025 году

Традиция ежегодных посланий, закреплённая в Конституции, ранее также прерывалась. В 2017 и 2022 годах обращения не проводились, однако вместо них президент выступал с отдельными ключевыми речами. Так, в марте 2018 года, незадолго до выборов, он представил новые виды вооружений, а в сентябре 2022 года объявил о вхождении четырёх новых регионов в состав России.