Песков рассказал о предновогодней встрече Путина с бизнесом в Кремле

Президент России Владимир Путин провёл в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Life.ru

«Сегодня поздно вечером Владимир Путин провёл в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса», — сказал он журналистам.

Песков уточнил, что встреча носила исключительно деловой и прикладной характер. В ней участвовали руководители частных компаний и госкорпораций. Также присутствовали представители экономического и социального блоков правительства, сотрудники Администрации Президента и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Как ранее сообщал Life.ru, мероприятие проходило в закрытом формате, так как он считается более эффективным для обсуждения. По словам представителя Кремля, именно закрытые встречи дают самый продуктивный диалог.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

