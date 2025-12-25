Песков рассказал о предновогодней встрече Путина с бизнесом в Кремле

«Сегодня поздно вечером Владимир Путин провёл в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями бизнеса», — сказал он журналистам.
Песков уточнил, что встреча носила исключительно деловой и прикладной характер. В ней участвовали руководители частных компаний и госкорпораций. Также присутствовали представители экономического и социального блоков правительства, сотрудники Администрации Президента и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Как ранее сообщал Life.ru, мероприятие проходило в закрытом формате, так как он считается более эффективным для обсуждения. По словам представителя Кремля, именно закрытые встречи дают самый продуктивный диалог.
