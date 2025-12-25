Насри Асфура победил на выборах президента Гондураса

Согласно официальным данным, Асфура признан конституционно избранным президентом страны по итогам волеизъявления большинства граждан. Его четырехлетний президентский срок начнется 27 января 2026 года и завершится 27 января 2030 года. Победа была зафиксирована после подсчета 18 757 протоколов, что соответствует 97,86% всех избирательных документов, при этом кандидат получил 1 479 748 действительных голосов.