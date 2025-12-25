Ричмонд
Насри Асфура победил на выборах президента Гондураса

На выборах президента Гондураса победил политик, которого поддерживал Трамп.

Источник: Аргументы и факты

Национальный избирательный совет Гондураса объявил победителем президентских выборов кандидата от Национальной партии Насри Асфуру, которого поддерживал президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление сделала глава НИС Ана Паола Холл, опубликовав обращение в социальной сети X*.

Согласно официальным данным, Асфура признан конституционно избранным президентом страны по итогам волеизъявления большинства граждан. Его четырехлетний президентский срок начнется 27 января 2026 года и завершится 27 января 2030 года. Победа была зафиксирована после подсчета 18 757 протоколов, что соответствует 97,86% всех избирательных документов, при этом кандидат получил 1 479 748 действительных голосов.

Член НИС Косетт Лопес уточнила, что Насри Асфура набрал 40,27% голосов избирателей. Второе место занял представитель Либеральной партии Сальвадор Насралла с результатом 39,53%, а кандидат от правящей партии LIBRE Рикси Монкада получила 19,19%. По оценке совета, вероятность изменения итогов голосования отсутствует.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности применить суровые меры в отношении Гондураса, если там не завершат процесс подсчета голосов на президентских выборах.

