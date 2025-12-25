Павел Дуров обвинил Макрона в попытке ввести цифровой ГУЛАГ в ЕС

Как написал Дуров 24 декабря в соцсети X, за европейским законом о цифровых сервисах стоит человек из ближайшего окружения Макрона. Предприниматель утверждает, что на фоне рекордно низкой поддержки французский лидер сделал ставку на ограничение свободы слова и усиление надзора за пользователями.
«Столкнувшись с крайне низким рейтингом одобрения, Макрон пытается заставить замолчать онлайн-критиков, превратив весь ЕС в цифровой ГУЛАГ с помощью цензуры (DSA) и массовой слежки (Chat Control)», — заявил сооснователь Telegram.
Дуров также напомнил, что в США уже приняли меры против европейских активистов, которых считают причастными к попыткам давления на американские цифровые платформы. Речь идёт о запрете на въезд для тех, кто, по мнению Вашингтона, продвигает цензуру за пределами ЕС.
Ранее Life.ru писал, что Павел Дуров уже не раз резко высказывался в адрес президента Франции. В одном из постов он иронично прокомментировал обсуждение личного проекта, пошутив о нетрадиционной сексуальной ориентации Макрона.
