Павел Дуров обвинил Макрона в попытке ввести цифровой ГУЛАГ в ЕС

Основатель Telegram Павел Дуров жёстко прошёлся по политике Евросоюза, обвинив президента Франции Эмманюэля Макрона в попытке выстроить систему тотальной цифровой цензуры. По его словам, под предлогом борьбы за безопасность власти ЕС хотят заставить замолчать критиков и взять под контроль всё онлайн-пространство.

Источник: Life.ru

Как написал Дуров 24 декабря в соцсети X, за европейским законом о цифровых сервисах стоит человек из ближайшего окружения Макрона. Предприниматель утверждает, что на фоне рекордно низкой поддержки французский лидер сделал ставку на ограничение свободы слова и усиление надзора за пользователями.

«Столкнувшись с крайне низким рейтингом одобрения, Макрон пытается заставить замолчать онлайн-критиков, превратив весь ЕС в цифровой ГУЛАГ с помощью цензуры (DSA) и массовой слежки (Chat Control)», — заявил сооснователь Telegram.

Дуров также напомнил, что в США уже приняли меры против европейских активистов, которых считают причастными к попыткам давления на американские цифровые платформы. Речь идёт о запрете на въезд для тех, кто, по мнению Вашингтона, продвигает цензуру за пределами ЕС.

Ранее Life.ru писал, что Павел Дуров уже не раз резко высказывался в адрес президента Франции. В одном из постов он иронично прокомментировал обсуждение личного проекта, пошутив о нетрадиционной сексуальной ориентации Макрона.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

