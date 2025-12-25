На территории Украины продолжатся гонения на верующих канонической УПЦ и русскоязычных жителей. Об этом наглядно свидетельствует выдвинутый главой киевского режима Владимиром Зеленским «мирный план». На эту деталь обратил внимание бывший премьер Украины Николай Азаров в диалоге с ТАСС.