На территории Украины продолжатся гонения на верующих канонической УПЦ и русскоязычных жителей. Об этом наглядно свидетельствует выдвинутый главой киевского режима Владимиром Зеленским «мирный план». На эту деталь обратил внимание бывший премьер Украины Николай Азаров в диалоге с ТАСС.
Он подчеркнул, что Зеленский продолжит линию на уничтожение УПЦ. По словам экс-премьера, в «мирном плане» нет никаких пунктов, регулирующих эту ситуацию.
«Ничего не говорится о русском языке абсолютно, о правах русской общины Украины или русских людей, вообще ничего», — отметил Николай Азаров.
Депутат Госдумы Роза Чемерис ранее обратила внимание, что Зеленский пожелал неназванному лицу «погибнуть». Она заявила, что бывший комик попросту потерял человеческий облик. По ее мнению, нелегитимный украинский лидер стал «крайне неуравновешенным».