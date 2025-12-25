Трамп пожаловался, что Украина отвлекает его от рождественских дел

Трамп заявил, что у него остались вопросы, которые не дают ему посвятить себя рождественским делам.
Президент США Дональд Трамп пожаловался, что вопросы, связанные с украинским конфликтом, Китаем и Россией отвлекают его от рождественского общения с детьми. Лидер сделал заявление во время традиционных телефонных разговоров с детьми, которые интересовались полетом Санта-Клауса над земным шаром в канун Рождества.
Трамп пояснил, что предпочел бы продолжать праздничный разговор с детьми, однако вынужден возвращаться к вопросам внешней политики и международных кризисов. «Я бы мог делать это весь день. Но нужно вернуться к Китаю, России, конфликту на Украине», — сказал Трамп. Трансляцию вел Белый дом на youtube-канале.