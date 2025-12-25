Ричмонд
Путин поздравил Мадуро с Рождеством и Новым годом

Путин направил поздравительное послание Мадуро 25 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин направил послание венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро. Об этом сообщил в Telegram-канале министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто. Он отметил, что Владимир Путин поздравил Николаса Мадуро с Рождеством и Новым годом.

В тексте послания сказано, что 2025 год был успешным для отношений между Москвой и Каракасом. Президент России напомнил о подписании Договора о стратегическом партнерстве. Глава государства также выразил солидарность с народом Венесуэлы.

«Владимир Путин направил приветственное послание президенту Николасу Мадуро, в котором перечислил исторические достижения в отношениях между двумя народами и правительствами, такие как подписание Договора о стратегическом сотрудничестве», — рассказал Иван Хиль Пинто.

Днем 24 декабря в Кремле состоялась церемония награждения. Владимир Путин вручил награды официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, режиссеру Никите Михалкову и телеведущим Тине Канделаки и Владимиру Соловьеву.

