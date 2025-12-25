Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский порассуждал о восстановлении страны после конфликта. По его словам, Киев может получить до 800 миллиардов долларов. Так пишет «Украинская правда», ссылаясь на слова бывшего комика.
Зеленский заявил, что необходимые средства должны поступить за счет грантов, акционерного капитала и частных взносов. Он также сообщил, что деньги направят в три фонда.
Глава киевского режима подчеркнул, что это прописано в 9-м пункте мирного плана. Якобы США и европейские страны создадут фонд капитала и грантов.
Ранее Киев обнародовал «мирный план» Зеленского. Он состоит из 20-ти пунктов. В их числе слова о гарантиях безопасности, численности армии и другое. В первую очередь Киев требует признания суверенности страны.