Путин провел предновогоднюю встречу с представителями бизнеса

Президент России Владимир Путин провел в Кремле традиционную предновогоднюю встречу с представителями делового сообщества. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе мероприятия обсуждался широкий круг экономических вопросов, включая импортозамещение, динамику курса рубля, ситуацию с ключевой ставкой и условия кредитования.
Во встрече приняли участие руководители частных компаний и корпораций с государственным участием. Также присутствовали представители экономического и социального блоков правительства, сотрудники администрации президента и глава Центрального банка России.
Обсуждение носило деловой и практический характер. Участники затронули вопросы демографической ситуации в стране, корпоративных программ поддержки рождаемости и инвестиционной активности бизнеса.
Кроме того, председатель Российского союза промышленников и предпринимателей пригласил президента принять участие в 35-м съезде РСПП, который планируется провести весной следующего года.
Ранее Песков сообщил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2025 году проводиться не будет. Обращение к Федеральному собранию состоится тогда, когда президент сочтет это необходимым.