Депутат правящей партии Японии Мунэо Судзуки отправился в РФ с визитом

Ранее российский МИД назначил посла по особым поручениям ведомства по обеспечению участия РФ в Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Она пройдет в 2026 году. Пост занял Андрей Белоусов. Он состоит на госслужбе с 1997 года. Он занимал должность консула, консула-советника Генконсульства России в Сан-Франциско.