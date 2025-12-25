Ричмонд
Депутат правящей партии Японии Мунэо Судзуки отправился в РФ с визитом

Японский депутат Мунэо Судзуки вскоре прибудет в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Японский дипломат прибудет в Россию с визитом. В Москву вылетел депутат верхней палаты парламента страны от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки. Об этом рассказал его секретарь, пишет ТАСС.

Японский депутат также посетил МИД страны для встречи с главой министерства Тосимицу Мотэги. Он также прибыл в канцелярию премьер-министра Японии для встречи с главой правительства Санаэ Такаити.

Ранее российский МИД назначил посла по особым поручениям ведомства по обеспечению участия РФ в Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Она пройдет в 2026 году. Пост занял Андрей Белоусов. Он состоит на госслужбе с 1997 года. Он занимал должность консула, консула-советника Генконсульства России в Сан-Франциско.

