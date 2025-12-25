Ричмонд
Резервуары с нефтепродуктами полыхают в порту Темрюка на Кубани после атаки БПЛА

В порту Темрюка, расположенном в Краснодарском крае, произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами, вызванное атакой беспилотного летательного аппарата.

Как сообщили в оперативном штабе региона, площадь пожара составляет около двух тысяч квадратных метров. В тушении огня участвуют 70 человек и 18 единиц техники, включая сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В Telegram-канале оперштаба также уточнили, что по предварительным данным, пострадавших нет.

Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, обеспечивая безопасность и ликвидируя последствия инцидента.

Также идет атака беспилотников на Москву.

