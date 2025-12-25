AFP: Франция раскритиковала закон Алжира о криминализации колониализма

Министерство иностранных дел Франции назвало «явно враждебным» решение Алжирапринять закон, который признаёт преступным французский колониализм, сообщилоагентство France-Presse (AFP).
Речь идёт о политике, которая проводилась Парижем на алжирской территории в XIX-XX веках. Национальная народная ассамблея (парламент) Алжира приняла закон о криминализации колониализма Франции единогласно.
«Что касается Парижа, МИД осудил явно враждебную инициативу, направленную как против стремления возобновить франко-алжирский диалог, так и против успокоения дискуссий по историческим вопросам», — сказано в статье AFP.
Во французском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что министерство продолжит работу по восстановлению конструктивного диалога с Алжиром, включая вопросы миграции и безопасности.
Напомним, в августе 2022 года турецкий МИД призвал Францию признать последствия своего колониального прошлого и не пытаться избегать от исторических реалий. Так Анкараотреагировала на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, утверждавшего, чтов Турции, России и Китае якобы существуют сети, проявляющие неоколониальные и империалистические планы. Турецкая сторона также предположила, что Париж стремится различными способами вернуть влияние в Африке.