AFP: Франция раскритиковала закон Алжира о криминализации колониализма

Напомним, в августе 2022 года турецкий МИД призвал Францию признать последствия своего колониального прошлого и не пытаться избегать от исторических реалий. Так Анкараотреагировала на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, утверждавшего, чтов Турции, России и Китае якобы существуют сети, проявляющие неоколониальные и империалистические планы. Турецкая сторона также предположила, что Париж стремится различными способами вернуть влияние в Африке.